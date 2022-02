Hemmingen - Dumm gelaufen – oder der Beginn einer schwäbisch-niedersächsischen Veranstaltungsreihe? So oder so mittendrin: Der Kabarettist Sebastian Krämer, bekannt aus seinen TV-Auftritten in „Neues aus der Anstalt“, „Ottis Schlachthof“ und „Mitternachtsspitzen“, hatte am Freitag einen Auftritt in Hemmingen.