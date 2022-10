Kabarett in Leonberg Ist Eltingen doch das wahre Leonberg?

Der Entwickler des Corona-Impfstoffs, passenderweise mit der Postadresse An der Goldgrube, hat mit seiner Gewerbesteuer die arme rheinland-pfälzische Kapitale zur reichen Stadt gemacht. „Jetzt können wir uns endlich wieder ungestört unserem Kerngeschäft zuwenden: Fleischwurst essen und Riesling trinken.“ Jene beiden Lebensmittel erfreuen sich in Mainz tatsächlich einer überaus großen Beliebtheit.

Sehr gute Lokalkenntnisse

Doch nicht nur am Rhein kennt sich Lars Reichow gut aus. Überzeugte er schon vor zwei Jahren beim Leonpalooza-Festival mit hiesigem Insiderwissen („Leonberg first – make Eltingen great again“), so hat er seine Kenntnisse der lokalen Besonderheiten noch intensiviert und überrascht das Publikum mit der Feststellung, dass die Stadthalle ja eigentlich auf Eltinger Boden liegt. Als er dann noch feststellt, dass „Eltingen das wahre Leonberg ist“, heulen einige im Publikum begeistert auf.

Entertainer im besten Sinne

Freuen können sich indes alle Groß-Leonberger auf den kommenden Februar. Nein, nicht nur wegen des Pferdemarktes, der dann hoffentlich wieder stattfindet. Als besondere Überraschung wird eine Woche später der Mainzer Rosenmontagszug durch Leonberg ziehen. Angesichts des bereits erwähnten unerwarteten Geldsegen wollen die Mainzer Fastnachter ganz Süddeutschland mit ihrer bunten Attraktion beglücken. „Auf meinen Wunsch hin auch Leonberg“, grinst Reichow, der erkennbare Sympathien für den Altkreis erkennen lässt, wohl auch, weil allerlei junge Damen von Weil der Stadt bis Ditzingen ihn zu einem Lied über die hiesigen schönen Frauen inspiriert haben.

Der klavierspielende Entertainer im besten Sinne des Wortes, längst einem Millionen-Publikum als Nachrichtensprecher der „Fastnachtsthemen“ bei „Mainz bleibt Mainz“ bekannt, will wieder vorbeischauen. Er ist in Leonberg herzlich willkommen.