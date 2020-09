Die „Pampa Süd“

Zwei Projekte ragen heraus: Zu den knapp 500 Haftplätzen kommen nochmals 120 Plätze dazu. Module, also quasi Container, werden dafür in eine noch freie Ecke innerhalb der Gefängnismauern gestellt. „Seit Jahren schon heißt dieser Bereich bei uns intern Pampa Süd“, berichtet der Gefängnisdirektor. Ersatzfreiheitsstrafgefangene kommen in den Modulen unter, also solche Gefangene, die einsitzen, weil sie eine Geldstrafe nicht zahlen.