JVA Heimsheim in der Coronapandemie Nach der Impfung fällt die Trennscheibe

Seit mehr als 16 Monaten herrschen in der Justizvollzugsanstalt strenge Regeln, um eine Ausbreitung des Virus in der JVA zu verhindern. Die Handhabung hat sich bewährt, sagt der Leiter der JVA, Frank Jansen. „Natürlich hatten wir auch in der JVA vereinzelt Fälle unter den Bediensteten“, sagt er. Danach war es das Wichtigste, alle Kontakte nachzuvollziehen. Übertragungen auf Insassen habe es aber nie gegeben. „Positive Coronafälle gab es nur bei Neuzugängen, die also schon infiziert zu uns kamen.“