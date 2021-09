JVA Heimsheim Der Kontakt nach draußen ist wichtig

Heimsheim - Wie hart es sein kann, wenn lieb gewonnene Freizeitbeschäftigungen plötzlich nicht mehr möglich sind, das haben in anderthalb Jahren Coronapandemie viele am eigenen Leib erfahren. Im Gefängnis ist eine sinnvolle und sinnstiftende Freizeitgestaltung von besonderer Bedeutung. Und zwar nicht nur, um dem Alltagstrott zu entkommen. „Nur wer lernt, seine Freizeit sinnvoll zu gestalten, wird auch in der Lage sein, dies später in Freiheit wieder umzusetzen“, sagt der Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Heimsheim, Frank Jansen. Auch der Kontakt mit Menschen außerhalb des Gefängnisses ist ein wichtiger Baustein in der Resozialisierung.