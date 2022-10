Junger Afghane aus Ditzingen Vom Flüchtling zum Zimmerer-Gesellen

Früher kamen die Azubis von der Hauptschule

Die Scheyhing Holzbau GmbH ist ein Traditionsbetrieb. Vom Urgroßvater Wilhelm Scheyhing in den 1920er Jahren gegründet, führt Ralf Scheyhing den Familienbetrieb heute in der vierten Generation. Was einst in einem Hinterhof als Ein-Mann-Betrieb begann, ist heute ein Zimmereibetrieb mit dreizehn Mitarbeitern mit Stammsitz in der Paul-Ehrlich-Straße im Gewerbegebiet Pfad. Und: Die Firma Scheyhing ist Ausbildungsbetrieb. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen den Preis für die gute Ausbildungsqualität von der Handwerkskammer verliehen bekommen.