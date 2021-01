Junge Menschen in der Coronazeit Kein Semester im Ausland

Die Pandemie trennte den jungen Mann zudem lange von seiner Familie, da diese nicht in Deutschland, sondern in Ungarn und Österreich lebte. „Meine Schwester studiert in Wien, und meine Eltern haben für drei Jahre in Budapest gewohnt. Für Weihnachten sind zum Glück alle wieder nach Hause gekommen, aber davor habe ich meine Familie fast ein halbes Jahr nicht gesehen“, erzählt er. Léonard Kanitz ist sehr dankbar, dass er Weihnachten trotz aller Umstände im kleinen Kreis feiern konnte. Doch er ist ein bisschen wehmütig, da er auf seine Großmutter verzichten musste. „Normalerweise feiern wir Weihnachten in Frankreich bei meiner Oma. Diesmal haben wir uns aber dazu entschlossen, in Deutschland zu bleiben.“