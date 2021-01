Junge Menschen in der Coronazeit Dankbar für jede Freiheit

Skype-Runden bei Wein

Die Corona-Pandemie beeinflusst das Leben der jungen Frau jeden Tag. „Wir sind dazu angehalten, so viel wie möglich im Homeoffice zu arbeiten und immer eine Maske zu tragen, wenn wir im Büro sind. Das schränkt die Arbeit mit meinen Kollegen natürlich massiv ein“, erzählt die Sachbearbeiterin. Und in der Freizeit? „Ich treffe nur noch meine engsten Freunde. Wenn wir uns in der Gruppe sehen wollen, skypen wir miteinander. Dann setzt sich jeder mit einem Glas Wein vor den Bildschirm und wir erzählen uns, was in der letzten Zeit so passiert ist oder spielen etwas zusammen“, erzählt sie lächelnd.