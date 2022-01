Jugendtreff Warmbronn Das Bluebox-Studio ist jetzt die Redbox

Große Teile des Lärmdämmung wurden von den Vorständen des Jugendhauses Warmbronn in Eigenleistung gebaut, was enorm Kosten sparte. Die eingesparten Mittel konnten in die Ausstattung investiert werden und ermöglichten damit eine fast komplette Neueinrichtung. „Es versteht sich von selbst, dass der enorme finanzielle Aufwand nicht ohne Weiteres zu stemmen war“, sagt Jan Lippmann, Fachkraft für soziale Arbeit beim Jugendhausverein. Deshalb stellte der Jugendhausverein einen Antrag bei der Stiftung Aktion Mensch. „Zur großen Freude aller Beteiligten wurde eine Förderung in Höhe von 5000 Euro bewilligt“, berichtet Lippmann.