Jugendmusikpreis Leonberg Luisa Schwegler räumt einen Preis nach dem anderen ab

„Corona hat ein bisschen Ruhe in mein Leben gebracht“

Am besten trifft man Luisa Schwegler – will man sich mit ihr über ihre Passion unterhalten – in der Musikhochschule in Stuttgart, wo sie im vergangenen Jahr nach dem Abitur am Böblinger Albert-Einstein-Gymnasium begonnen hat, bei Anke Dill im Hauptfach Geige zu studieren. „Klavier ist nur mein Nebenfach“, sagt die ungemein fröhlich wirkende jungen Frau.