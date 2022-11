Jugendkonferenz in Ditzingen Jugendliche wollen ein vereintes Europa

„Die jungen Stimmen sind wichtig. Wir haben vielleicht noch nicht die Erfahrung, aber wir sind Experten, da wir jung sind.“ Vorteile der europäischen Gemeinschaft, wie grenzfreies Reisen und gemeinsame Gesetzgebung, die Sicherheit und Demokratie sichern, betont sie ebenfalls. „Das ist auch der Grund, weshalb wir ein vereintes und kein geteiltes Europa wollen“, sagt sie.

Kontakt zu Polen kommt über Frankreich zustande

„Austausche funktionieren mit jungen Leuten immer. Sie sind unsere Zukunft, die die Partnerschaft und Europa tragen“, erklärte Melanie Wenk vom Kulturamt der Stadt Ditzingen. Sie freut sich, dass sie über die französische Partnerstadt Kontakt zu den Lehrern in der Schule in Polen bekommen hat. „Dann habe ich gesagt, wir machen eine Jugendkonferenz. Wer da kommt, ist egal, Hauptsache verschiedene Nationen“, berichtete sie über die Anfänge.

„Allein, wenn man jetzt sieht, was in Europa passiert, mit den Rechten in Italien, mit fast einer Le Pen in Frankreich, ist es so wichtig, dass die Jugendlichen merken, wir sind alle Menschen in Europa und wir haben alle die gleichen Probleme. Es waren jetzt vier Tage, und es hat schon was gemacht mit den jungen Leuten“, erklärte sie die Wichtigkeit solcher Austauschprogramme.

Wie viel von den ernsten Themen bei den jungen Leuten ankommt, war für Wenk ein positives Zeichen. „Ich glaube, dass sie das mitnehmen, zu ihren Freunden, Familien. Das geht weiter.“ Davon war auch Aleksandra Bednanska, die polnische Lehrerin, überzeugt und fügte hinzu: „Die Jugendlichen wollen zuhause den Jugendrat wieder reaktivieren.“