Jugendgemeinderat Renningen Bürgermeister: „Ihr seid das Sprachrohr der Jugend“

„Die Politik von heute betrifft oft die Generationen von morgen“, sagte der Bürgermeister. Deswegen müsse die Jugend an Entscheidungen beteiligt sein. So werde etwa die geplante Riedwiesensporthalle die Sportlandschaft in der Stadt verändern. „Ihr seid das Sprachrohr der Jugend“, schrieb der Bürgermeister den jungen Gemeinderäten ins Aufgabenheft. Durch die Beteiligung junger Menschen solle deren Interesse am Geschehen in der Stadt geweckt werden.