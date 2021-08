Jugendfreizeit in Renningen CVJM-Plätzle bekommt Zuwachs

Renningen - Wenn Christof Klingler vom „Plätzle“ des CVJM in Renningen spricht, dann nennt er es „ein richtiges Kleinod“. Die Fläche am Bergwald, mit grünen Wiesen und von Bäumen umringt, sei für Zeltlager und Jugendfreizeiten besonders attraktiv. „Man ist weg vom Alltag, in der Natur“, erklärt der ehemalige zweite Vorsitzende des Vereins, der nach wie vor aktives Mitglied ist.