Jugendforum in Leonberg Was sich junge Menschen für die Zukunft wünschen

Wie soll die Stadt von morgen für junge Menschen aussehen? Welche Angebote und Möglichkeiten wünschen sich die Jugendlichen? Darüber diskutierten jetzt rund 150 junge Menschen, hauptsächlich Schülerinnen und Schüler, beim Leonberger Jugendforum in der Stadthalle. Die Jugendlichen erarbeiteten in Projektgruppen ihre Vorstellungen. Darunter etwa die Themen Digital Future, Politik mit uns, Equality, Leonberg 2040, Mobility oder Nachhaltigkeit und Umweltschutz. „Alle Jugendlichen zwischen 13 und 21 Jahren waren eingeladen, am Jugendforum teilzunehmen. Dafür bekamen sie den Tag sogar schulfrei“, erklärte Stadtjugendreferent Werner Zereg.