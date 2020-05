Jugendarbeit in Leonberg Nähe aus der Distanz schaffen

Offene Jugendarbeit und das Jugendcafé Siesta

Für den offenen Bereich werden verstärkt in den sozialen Medien Videobotschaften, Informationen und Storys mit den neuen Choreografien gepostet – die Choreos können also nachgetanzt werden! Das Jugendcafé Siesta hat mit all seinen „Siesta Dancers“ virtuellen Kontakt.

„Zweimal wöchentlich schickt das Siesta den Tanzgruppen Sprach- oder Videobotschaften“, ergänzt Katrin Rykala vom Jugendcafé Siesta.

Schulsozialarbeit

„Trotz der Einstellung des Schulbetriebs ist die Jugendsozialarbeit weiterhin ansprechbar“, erläutert Susanne Bär, die Schulsozialarbeiterin an der Gerhart-Hauptmann-Realschule. Ein reger Austausch zu den Schulleitungen werdegepflegt, wie auch zu Lehrkräften, Eltern und Schülern, für welche sich die gegenwärtige Lage des Homeschoolings als gleichermaßen herausfordernd erweist. Vor den Osterferien wurde die Botschaft „Wir sind weiterhin für euch da!“ als eines Online-Flyers sowie einer persönlichen Video-Botschaft vom Gesamtteam der Jugendsozialarbeit Kernstadt Leonberg über alle verfügbaren Kanäle verschickt.