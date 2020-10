Jugendarbeit in Leonberg Das Jugendforum zieht um ins Internet

Die Umfrage ist noch nicht ausgewertet

Die Umfrage sei noch nicht ausgewertet, berichtet Jacob Haug. „Aber es gibt schon ein grobes Stimmungsbild.“ Dieses bildet nun die Grundlage für das digitale Jugendforum, das am Montag per Videokonferenz stattfindet. Dafür haben sich 42 Jugendliche angemeldet. Der Montag läuft dann so ab wie beim Jugendforum in der Stadthalle. Um 9 Uhr geht es los mit einer Einführung, dann wird in den elf Projektgruppen gearbeitet. Nach der Mittagspause kommen die Gemeinderäte dazu und am Ende präsentiert man gegenseitig das Erarbeitete. Jeder Stadtrat sei eingeladen, sich ebenso zu beteiligen. „Auch den Gemeinderäten steht unser komplettes Tool zur Verfügung“, betont Haug. Und die Arbeit ende auch nicht mit der Veranstaltung am Montag.

„Wir wollen erst einmal sehen, wie es dieses Jahr läuft. Wir hoffen, dass das Jugendforum im nächsten Jahr wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden kann, dass wir es aber über das Online-Tool vorbereiten können“, sagt Julian Groshaupt. Die Seite soll aber weiterhin im Netz bleiben und so eine niederschwellige Beteiligungsmöglichkeit für Jugendliche bieten, quasi eine direkte Verbindung zum Jugendausschuss. Ob sich die Plattform auch für andere Anlässe der Bürgerbeteiligung nutzen lässt? So weit haben die jungen Entwickler noch nicht gedacht. „Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für das Agenda-Forum funktioniert, die Agenda ist ja auch in Gruppen organisiert“, überlegt der Jugendausschuss-Sprecher.