Ditzingen - Ohne Publikum und dezentral in der Stadt verteilt – der Regionalentscheid von „Jugend musiziert“ hat am Wochenende in Ditzingen stattgefunden. „Es war natürlich still“, sagt Manfred Frank über die Atmosphäre an den Wettbewerbsorten, „alle sind bei sich geblieben“. Der Leiter der Ditzinger Jugendmusikschule ist seit vielen Jahren Vorsitzender des Regionalausschusses des bundesweiten Nachwuchswettbewerbs für Musiker.