Leonberg - Noch etwas mehr als drei Wochen bleiben der Leonberger Judoka Coco Baur, um sich in Topform zu bringen. Die eigentlich in der Altersklasse U 15 startberechtigte Kämpferin hat eine Ausnahmegenehmigung bekommen, um am 19. September in Heubach die württembergische Einzelmeisterschaft in der Altersklasse U 18 bestreiten zu können. Die ersten vier jeder Gewichtsklasse qualifizieren sich dort für die süddeutschen Titelkämpfe, die eine Woche später in Steinheim ausgetragen werden.