Jubilare in Ditzingen Rathauschef kommt zum Geburtstag

Reaktion auf den demografischen Wandel

Die Verwaltung hatte beantragt, die Jubilare – deren Einverständnis vorausgesetzt – künftig erst anlässlich ihres 85. Geburtstages zu besuchen. Bisher erhalten die Jubilare bereits zum 80. Geburtstag Besuch von der Verwaltungsspitze. Auch wenn in der Pandemie manch’ Ritual ausgesetzt wurde, so will die Verwaltung zwar grundsätzlich daran festhalten. Aber sie wollte eben künftig erst später mit der persönlichen Gratulation beginnen. „Wir wissen, dass es wertgeschätzt wird“, sagte der Oberbürgermeister Michael Makurath (parteilos). Gleichwohl fügte er mit Blick auf die demografische Entwicklung an: „Es werden viele.“