Jubiläum in Weissach und Flacht Strudelbach bekommt Mitmachpfad

Über den verbindenden Charakter des Projekt freut sich auch Valeria Mendes-Siebert, Leiterin der Diakoniestation in Flacht. „Es ist so besonders, dass Weissach und Flacht zusammengewachsen sind“, findet sie. „Wir haben ein Rathaus, die gemeinsame Strudelbachhalle in der Mitte.“ In der Mitte liegt nun auch: der neue Erinnerungsweg.

Heimbewohner haben gehäkelt

Mit dem Mitmach- und Erinnerungsweg haben Samariterstiftung und Diakoniestation nicht nur ein Stückchen „goldenen Weg“ zur goldenen Hochzeit geschaffen – sondern auch den Heimbewohnern etwas Gutes getan. „Es war schön, dass unsere Bewohner wieder etwas hatten, auf das sie hinarbeiten konnten“, sagt Angelika Wenning von der Samariterstiftung. Das stärke auch das Gefühl von gesellschaftlicher Teilhabe, weil so die vielzähligen Beiträge der Senioren in die Öffentlichkeit getragen werden. Von gehäkelten Bändern, mit denen die laminierten Zahlen an der Schnur befestigt sind, hat Wenning noch ein ganzes Bündel. „Viele sagen, sie könnten auch noch mehr häkeln.“

Und noch einen Pluspunkt hat das Projekt für die Senioren: Bewegung, die wichtig ist, um weiterhin mobil und selbstständig zu bleiben. „Das Projekt motiviert sie, vielleicht mal wieder woanders hinzugehen, als vor die eigene Haustür“, hofft Wenning. Ihr Plan ist es, in den nächsten Wochen mit drei Vierteln der rund 60 Bewohner beider Häuser einen Ausflug zum Erinnerungsweg zu machen. „Und in Weissach gibt es dann noch ein Eis.“