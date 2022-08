Jubiläum in Leonberg Vom Bürstle zur Hygienetechnik

In Flugzeugen und Zügen

Vom reinen Produktionsbetrieb hat sich Gutmann zum Systempartner für Reinigungsprozesse und -maschinen in der Flächenreinigung etabliert. Gutmann entwickelt und fertigt Reinigungswerkzeuge und Systemkomponenten für maschinelle Reinigungsaufgaben. Die hergestellten Produkte reinigen in vielen Ländern der Welt Tag für Tag Millionen von Quadratmetern: In Gebäuden, in Zügen, Flugzeugen und in Außenbereichen. Zudem finden sie sich in unterschiedlichsten Fertigungsabläufen und Produktionsprozessen wieder.

Innovationen der jüngsten Zeit waren beispielsweise der weltweit erste antibakterielle Treibteller zur maschinellen Reinigung in hygienesensiblen Bereichen. Oder etwa eine Reinigungsbürste für die maschinelle Bodenreinigung, die gegenüber vergleichbaren Produkten bis zu 25 Prozent Wasser und Reinigungschemie einspart.

„Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit sind ein fest verankerter Grundsatz in unseren Entwicklungsprozessen“, sagt Tilmann Eppinger. Er ist Eigentümer und einer der beiden Geschäftsführer bei Gutmann.

Kunststoff wird wiederverwertet

Das bezieht sich nicht nur auf Produkte, die Gutmann ständig hinsichtlich Umwelt und Nachhaltigkeit verbessert und weiterentwickelt. Bereits im Jahr 2010 installierte Gutmann in seiner Produktion eine moderne Absauganlage, die produktionsbedingte Kunststoffabfälle wieder zu Granulaten wandelt und erneut dem Produktionsprozess zuführt.

„Solche und weitere Innovationen entstehen aus Erfahrung, Wissen und Engagement“, meint Jürgen Belle, der zweite Geschäftsführer. „In 100 Jahren haben wir viele Ideen und Patente zur Marktreife gebracht. Daraus entstanden zahlreiche Produkte, die unsere Kunden in ihren Märkten erfolgreich gemacht haben“.