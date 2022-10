Jubiläum in Leonberg Stadtbücherei feiert 100 Jahre

Rollende Arztpraxis

Doch auch für die Erwachsenen wird etwas geboten: Lisa Federle, Tübingens wohl bekannteste Notärztin, erzählt am Donnerstag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, in der Hauptstelle in der Liststraße, ihre Lebensgeschichte in einem autobiografischen Sachbuch.