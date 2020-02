Josef „Sose“ Weber gestorben Abschied von einem humorigen, knitzen Pfundskerl

Politisch sei es Weber auch in Weil der Stadt um die sozial Schwachen gegangen. „Er hat das S in der SPD ­gelebt“, sagt Schreiber.

SPD ist stolz auf ihn

Für die Sozialdemokraten sprach der frühere Weiler Bürgermeister Hans-Josef Straub die Trauerrede. „Wir in der SPD sind stolz darauf, einen solchen Menschen in unseren Reihen gehabt zu haben“, sagt Straub. Wesen der Kommunalpolitik sei es, umfassend für die Menschen da zu sein – und das sei Josef Weber immer gewesen. Straub verschweigt nicht, dass es dabei auch kontrovers zugegangen ist. „Wo ich eher die Finanzen in den Vordergrund gestellt habe, da hat Josef gemahnt, auch an das Soziale zu denken“, erinnert er sich an seine Amtszeit als Bürgermeister bis 2012. Die Schulen, die Kindergärten, sozialer Wohnbau, Senioren und Vereine seien ihm immer wichtig gewesen. Am Montag ist Weber im Alter von 62 Jahren gestorben. „Er hinterlässt mit seiner einzigartigen Art eine nicht zu schließende Lücke“, sagt Bürgermeister Thilo Schreiber.