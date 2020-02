JKG wird Fair-Trade-Schule Es geht darum, die Welt fairer zu gestalten

„Wir haben schon verschiedene Aktionen gemacht“, erzählt die 15-jährige Helena Grimm, die zusammen mit dem gleichaltrigen Tom Scheuble den Anstoß für das Projekt gegeben hatte. Inspiriert von den Weiler Pfadfindern, die sich damals noch auf dem Weg zum Titel der sogenannten „Fairtrade Scouts“ befanden, entschieden sich die Schüler, den Fairtrade-Gedanken auch an ihr Gymnasium zu bringen. Entstanden ist eine Projektgruppe, in der mittlerweile über 18 Schüler, sowie einige Eltern und Lehrer aktiv sind. Betreut wird sie von der Lehrerin Eva Zündorf-Louis. In den regelmäßigen Treffen werden ­„bewegende Themen von größerer Bedeutung, vom Umweltschutz zum Klimaschutz“ diskutiert, wie Tom Scheuble ­erklärt. Das Plastik im Meer, die Fridays for Future-Bewegung und natürlich fairer Handel sind nur einige Beispiele unter vielen. Zudem werden stets neue Aktionen organisiert. Unterstützt durch den Eine-Welt-Laden fand zum Beispiel die sogenannte „Fair-Snack-Woche“ statt, in der in den Pausen fair gehandelte Nahrung verkauft wurde. Auch zum letzten Schulfest wurden fair gehandelte Textilien hergestellt und angeboten – ein voller Erfolg bei Schülern und Erwachsenen. „Wir versuchen auch weiterhin, viele Projekte zu machen, damit die Schülerschaft auf das Thema aufmerksam gemacht wird“, erklärt Helena Grimm. Grund dafür: die Anforderungen für den Titel Fair-Trade-Schule sind nicht leicht zu erfüllen und die Auszeichnung ist vorerst nur für zwei Jahre gültig. Danach wird wiederholt überprüft, ob die Voraussetzungen noch eingehalten werden. Neben der Organi­sation von Fairtrade-Produkten an der Schule muss die Fairtrade-Gruppe einen Kompass erstellen, der Ziele und Maß­nahmen beinhaltet, sowie entsprechende Aktionen an der Schule organisieren. Zudem muss das Thema fairer Handel im Unterricht behandelt werden.