JKG Leonberg Alexandra Maier siegt bei „Jugend forscht“

„Ich habe mir einige Fragen darüber hinaus gestellt“

Nachdem ihre Lehrerin Evelin Müller-Keitel ihrer Klasse im vergangenen Schuljahr ein Experiment aufgegeben hatte, in dem die Schüler das Wachstum von Samen beobachten sollten, formte sich bei Alexandra das Interesse an einem größeren Forschungsprojekt. „Ich habe mir einige Fragen darüber hinaus gestellt“, erinnert sie sich. Für die Teilnahme an „Jugend forscht“ baute sie das Samenexperiment unter Betreuung ihrer Lehrerin aus.

Die Ergebnisse ihrer Messungen hielt Alexandra in einer Excel-Tabelle fest. Ihr Vater hatte ihr vorher gezeigt, wie man mit dem Computerprogramm umgeht. Für die Teilnahme musste sie außerdem eine Forschungsarbeit einreichen. Deshalb hatte die Teilnahme an „Jugend forscht“ für Alexandra nicht nur in Hinsicht auf ihr Biologie-Wissen einen Lerneffekt. „Ich habe viel dazugelernt“, bestätigt die 13-Jährige. Auch ihre Lehrerin ist zufrieden. „Alexandra ist eine unglaublich engagierte Schülerin, die eine hohe Eigenmotivation für das Thema hatte“, resümiert Evelin Müller-Keitel. „Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.“

Die Forscherin stößt auch auf Hindernisse

Bei ihrer Forschung stieß sie aber auch auf Hindernisse: Zweimal pro Woche musste sie in die Schule, um die gewachsenen Keimlinge zu vermessen oder neue Samen zu pflanzen. Wegen Corona sei das auch ein Organisationsaufwand gewesen. Außerdem fanden die Regional- und Landeswettbewerbe von „Jugend forscht“ nur online statt – auch ihre Forschungsergebnisse musste Alexandra der Jury per Videocall präsentieren. „Man konnte sich natürlich nicht mit den anderen Teilnehmern austauschen und schauen, wie die geforscht haben“, berichtet Alexandra.

Sie kann sich gut vorstellen, in Zukunft noch einmal teilzunehmen – dann könnte sie vielleicht auch weiter in den Bundeswettbewerb ziehen, der erst für Teilnehmer ab 15 Jahren ist. „Es war eine coole und besondere Erfahrung, dabei zu sein und einfach mal zu forschen“, sagt die 13-Jährige mit Blick zurück auf ihre Teilnahme an Jugend forscht. „Ich bin schon dabei zu überlegen, was ich als nächstes erforschen könnte.“