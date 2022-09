Jens Millow ist Amtsverweser Startschuss auch ohne Erhebung ins Amt

Erst einmal Amtsverweser

Fast schon vorbestimmt erscheint dieser Vorgang tatsächlich jedem, der die Kommunalpolitik in den Kommunen rund um Leonberg mindestens beiläufig verfolgt: Der kreisbekannte Helmut Epple hatte in den vergangenen Jahren bereits in Weil der Stadt oder Rutesheim gegen die dortigen Bürgermeisterwahlen geklagt. Erfolgreich war er damit nie – bis es aber offizielle Rückmeldung von den Gerichten gibt, dauert es gerne mal ein paar Monate. So fristete der Weiler Bürgermeister Christian Walter rund ein Jahr in der Rolle des Amtsverwesers, bevor er offiziell als Bürgermeister eingesetzt wurde.