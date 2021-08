Jedermann-Radrennen Brezel Race durch das Strohgäu

Eigenständige Veranstaltung

Pandemiebedingt ließ sich das Konzept auch in diesem Jahr nicht wie ursprünglich gedacht umsetzen. Die Rad-DM fand in Öschelbronn (Einzelzeitfahren) und mit Start in Filderstadt-Bernhausen auf einem Rundkurs in Stuttgart-Degerloch (Straßenrennen) statt. Das Brezel Race bekam seinen Platz im September als eigenständige Veranstaltung.

Teilnehmen können alle Hobby-, Freizeit-und Amateurradsportler inklusive lizenzierte Amateurradsportler, sofern diese keine Elite-Amateur- oder höhergestellte Lizenz haben. Meldeschluss ist am 2. September, Nachmeldungen sind ausschließlich am 11. September am Stadion Festwiese möglich. Anmeldungen und weitere Informationen unter der Adresse: www.brezelrace.de.

Drei Streckenangebote

Sunday Morning Cycling

Eine Strecke für Alltags- und Hobbyradler sowie sportliche Familien mit Kindern ab zwölf Jahren. E-Bikes sind erlaubt. Start ist um 9.30 Uhr in der Mercedesstraße in Stuttgart. Es geht 14 Kilometer auf gesperrten Straßen entlang des Neckars bis nach Remseck.

Brezel Race kurz

Hier absolvieren die Teilnehmer 72 Kilometer. Gestartet wird um 9 Uhr an der Mercedesstraße in Stuttgart. Dann führt die Strecke wie beim Sunday Morning Cycling zunächst nach Remseck und anschließend auf der langen Distanz über Kornwestheim durch den Landkreis Ludwigsburg zurück nach Stuttgart zum Ziel auf der Theodor-Heuss-Straße.

