Wasserversorgung in Leonberg Jeder verbraucht um die 50 000 Liter Wasser

Für die Antwort hat die Verwaltung die Statistik der vergangenen zehn Jahre zurate gezogen. In dieser Zeit ist die Bevölkerung in Leonberg um fast 4300 Einwohner auf gegenwärtig mehr als 48 700 Personen angestiegen. Der Jahresverbrauch der Gesamtstadt hat in diesem Zeitintervall zwischen 2,059 Millionen und 2,309 Millionen Kubikmeter gelegen. Ein Kubikmeter bedeutet 1000 Liter Wasser.

Immer weniger wurde Jahr für Jahr das Wasser, das aus eigenen Quellen und Brunnen dem Bodenseewasser beigemengt wird. Sind es 2010 noch rund 300 000 Kubikmeter gewesen, so waren es 2019 noch lediglich 176 000 Kubikmeter. Den höchsten Wasserverbrauch verzeichnete die Stadt 2018, als 2,57 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Bodensee und den eigenen Quellen verbraucht wurde. Ein Ausrutscher nach unten in der Statistik ist 2019. Ein großer Wasserverbraucher lag trocken – das Leobad.

Pro-Kopf-Verbrauch fast identisch

Der Pro-Kopf-Verbrauch ist in den zehn Jahren fast identisch geblieben. Er liegt zwischen 51 und 53 Kubikmeter im Jahr und zwischen 142 und 145 Liter am Tag. Im Jahr 2019 sind es 50 Kubikmeter im Jahr und 138 am Tag gewesen.

Was den Bezug von Bodenseewasser betrifft, gebe es einen erheblichen Puffer, informierte die Verwaltung. Lediglich 60 Prozent des Bezugsrechtes von Leonberg werde ausgenutzt, nur an einzelnen Tagespitzenlasten kann es auch mehr sein. Mit den zur Verfügung stehenden 120 Litern Wasser in der Sekunde könnten nach heutiger Rechnung rund 70 000 Einwohner versorgt werden.