Janosch Kowalczyk aus Höfingen Auf dem Gipfel fühlt er sich im Trail-Himmel

Leonberg - Den Druck, im einzigen Rennen dieser Saison siegen zu müssen, hatte sich Janosch Kowalczyk selbst auferlegt. Wegen der Corona-Pandemie wurden ab März so gut wie alle großen Veranstaltungen abgesagt. Nur das Innsbruck Alpine Trailrun Festival nicht, das eigentlich im April stattfinden sollte und nun in den September hinein verlegt wurde. Ein Tag vor dem 103 Kilometer langen Lauf lag der 30-jährige Höfinger in seinem Hotelzimmer, versuchte sich zu entspannen – doch seine Gedanken schlugen Purzelbäume, der Kopf brummte. „Ich habe mir selbst eingeredet, dass ich als Profi meinen Sponsoren gerecht werden muss und die Pflicht habe, bei einer Chance im Jahr auch vorneweg laufen zu müssen.“ Am Wettkampftag war dies alles wie weggeblasen. Und nach 10:57,33 Stunden und 4500 Höhenmetern rund um Innsbruck kam Kowalczyk als Sieger im Ziel an. Seinem Verfolger Christian Stern aus Österreich nahm er fast eine Stunde ab.