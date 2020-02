Jahrhundertprojekt in Ditzingen Kein Anschluss unter diesem Aufzug

Im Notfall ist die Hilfe uneinheitlich

Das aktuelle Geschehen steigert den Unmut der Ditzinger Verwaltung über die Bahn noch weiter. Denn schon seit langem ist klar, dass dieser neue Aufzug eine andere Sicherheitstechnik haben würde, als der bestehende. Dieser schafft den Zugang nur zur Nordseite des Bahnhofs in Richtung Ortsmitte.

Der neue Aufzug wird von der Stadt verantwortet, in ihm wird die GSM-Notruftechnik installiert, die dem weltweit technischen Funkstandard für digitale Funktelefonie entspricht. Der alte Aufzug ist in Verantwortung der Deutschen Bahn und wird mit einer älteren Notruftechnik betrieben. Wer darin stecken bleibt, wird im Notfall an den Bahnhofsmanager verbunden. Der Hilferuf aus dem neuen Aufzug landet hingegen in der Notrufzentrale des Anbieters – der vertraglich an städtische Vorgaben gebunden sein wird.

Die Stadt hätte gerne auch die Verantwortung für den alten Aufzug übernommen. Doch das wäre teuer geworden. Für den Abriss oder auch nur die Versetzung des alten, störanfälligen Aufzugs verlangte die Bahn laut der Stadt eine Viertelmillion Euro. Der Gemeinderat lehnte ab – obwohl er die Anlage anlässlich der Modernisierung des Bahnhofs aus städteplanerischer Sicht gerne versetzt hätte.

Im Kontext der rund 20 Millionen Euro teuren Umgestaltung und Aufwertung des Bahnhofareals hätte sich zumindest Bürgermeister Bahmer mehr Engagement von der Bahn gewünscht. „Da müsste ich als Bahn doch sagen, da mache ich mit.“ Statt dessen hatte das Unternehmen vor einiger Zeit auch die Erhöhung der Bahnsteige abgelehnt. Sie habe laut Bahmer „keine Notwendigkeit“ dafür gesehen. Die Ditzinger hätten das auch alleine ändern können – auf eigene Kosten. Wer in die S-Bahn einsteigt, muss deshalb auch weiterhin eine große Stufe nehmen.