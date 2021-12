Jahresfest Produkte eines absichtsfreien Spiels

Aktuelle Großarbeiten von ihm hängen an den Wänden des Ateliers, mindestens an dreien gleichzeitig arbeitet er üblicherweise, damit zwischendurch die zahlreichen bunten Farbschichten trocknen können. Es sind keine Porträts, sondern Typen, die er in seiner expressionistischen Malweise auf Leinwand bannt: Eine „wilde Bande“, eine „heftige Zweierbeziehung“ heißen sie zum Beispiel. Es ist eine abstrakte Malerei, die aber immer zu einem Thema findet. Und immer wieder im Kontrast dazu die grüne Flusslandschaft der Donau als Motiv, gemalt in Mischtechnik auf großer Leinwand. Hans Mendler stammt von der Donau, ist in Ulm aufgewachsen und lebt die Hälfte des Jahres in der Heimat seiner Frau Marta in Südungarn, ebenfalls an der Donau. „Ohne Donau könnte ich nicht sein“, sagt Mendler.