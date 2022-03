Jahresbilanz der Kreissparkasse Böblingen Baufinanzierung treibt Aufschwung an

Die Übergangsfiliale am Marktplatz, in der bis zur Fertigstellung des Neubaus alle Serviceleistungen angeboten werden, habe sich gut etabliert, sagt die Sparkasse.

Das Jahr 2022 soll im Zeichen des Neubaus stehen. „Wir hoffen zeitnah auf grünes Licht von Seiten des Gemeinderats“, sagt Vorstandsmitglied Michael Fritz. „Auf dieser Basis könnten wir in der ersten Jahreshälfte mit dem Projekt starten.“ Diese sieht einen Neubau mit integriertem Veranstaltungsforum vor. Mit inbegriffen ist auch die Neugestaltung des Quartiers, in dem vier Wohnhäuser mit insgesamt 71 Mietwohnungen entstehen. 25 Prozent davon werden im sozialen Mietwohnungsbau umgesetzt. Jetzt stehen der Aushub und Verbau auf dem Plan. In der zweiten Jahreshälfte soll dann der Rohbau starten. Die Fertigstellung des gesamten Areals ist für Ende 2024 vorgesehen. Allerdings gibt es Proteste aus der Nachbarschaft. Anwohner befürchten, dass die Neubauten zu hoch würden.

Der Vorstandschef geht

Für Detlef Schmidt war die Bilanzkonferenz die letzte: Nach 30 Jahren Dienst in der Bank, in der er zuletzt als Vorstandschef an der Spitze tätig war, wird er Mitte des Jahres in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger wird Michael Fritz. Seit dem Oktober 2017 verantwortet er als Vorstandsmitglied das Ressort Vertrieb Privatkunden und Marktservice.