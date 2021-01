Jahresbilanz 2020 Im Notfall kommt die schnelle Rettung aus der Luft

Seit dem 1. Juni 1986 starten von der Station beim Krankenhaus Leonberg die Helikopter der DRF-Luftrettung. Sie sind von Sonnenaufgang (frühestens 7 Uhr) bis Sonnenuntergang im Dienst. Stationiert sind hier neben den Piloten Notärzte aus dem Krankenhaus Leonberg und dem Katharinenhospital Stuttgart sowie Notfallsanitäter der DRF-Luftrettung.

Notfallsanitäter unterstützen Piloten

Die Qualifikation der Notärzte geht in die Fachrichtungen Anästhesie, Notfall- und Intensivmedizin, Innere Medizin und Chirurgie. Die Notfallsanitäter haben auch die Zusatzqualifikation, den Hubschrauberpiloten während des Fluges bei der Navigation und der Luftraumbeobachtung zu unterstützen. Angefordert werden die Maschinen für Notfälle von der integrierten Leitstelle in Böblingen und für Intensivtransporte von der zuständigen zentralen Koordinierungsstelle für Intensivtransporte Baden-Württemberg.

„Angepasste Dienstpläne in den Stationen und in der Werft, Homeoffice in der Verwaltung und eine teilweise Umstellung der Lieferketten haben dabei geholfen, uns Anfang des Jahres sehr schnell auf die neuen Bedingungen einzustellen“, fasst Krystian Pracz, der Vorstandsvorsitzende der DRF-Luftrettung, die wegen Corona notwendigen Umstellungen zusammen.

Doch auch technisch haben die Luftretter aufgerüstet und elf Isoliertragen, sogenannte „EpiShuttles”, beschafft. Damit können Patientinnen und Patienten mit hochinfektiösen Krankheiten wie in einer Isolierstation transportiert werden. Dies schützen die Crew und die Kranken gleichermaßen.

Wertvolle Zeit wird eingespart

Zudem sparen die Einsatzkräfte mit diesen Tragen wertvolle Zeit und können den Hubschrauber sehr rasch wieder für Einsätze zur Verfügung stellen. Diese Tragen erübrigen die besonders aufwendige Desinfektion des Hubschraubers nach Einsätzen mit infektiösen Patienten, zu denen auch die Corona-Infizierten gehören.

Wie in den vergangenen Jahren gehörten auch 2020 Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall sowie Unfälle zu den häufigsten Alarmierungsgründen der Luftretter. Doch auch Abweichungen gab es, in erster Linie zurückzuführen auf Corona: Im April 2020, während des ersten Lockdowns, wurden die Hubschrauberbesatzungen nur etwa halb so oft zu Autounfällen gerufen wie im Durchschnitt im April 2018 und 2019. Dafür waren sie allerdings häufiger nach Radunfällen im Einsatz: Hier gab es ein Plus von 75 Prozent.