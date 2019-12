Jägerinnen in Böblingen Die Naturliebe treibt sie zur Jagd

Viele Jäger haben noch nie geschossen

Immer wieder blitzt nun die Sonne hinter den Wolken auf. Schritt für Schritt schreitet die 19-Jährige voran. Ihre Schuhe versinken im Matsch, junge Bäume versucht sie nicht kaputt zu treten. Die Ärmel ihrer Jacke baumeln herunter. Ihr Gang wirkt schwerfällig, ihre Stimme hell. Sie ruft ein „Hopp hopp hopp“ der Jäger in den Wald hinein, um die Tiere aufzuscheuchen. Als Treiber bei einer Drückjagd geht es darum, das Wild aus seinen Unterständen „herauszudrücken“, also langsam herauszutreiben. Drei Treiber laufen dazu in einer Linie neben Jana Kissel, jeweils in einem Abstand von etwa 30 Metern, auch Kissels Hund Bonnie, eine Deutsche Bracke, hilft.