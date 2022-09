Jäger und Bauern präsentieren sich in Perouse Wildfleisch schmeckt auch im Sommer

So stehen die Besucher am Sonntag beim Klang der Jagdhornbläser aus Heimsheim Schlange für Würste, Burger, Filet und Gulasch vom heimischen Wild. 1,5 Tonnen Fleisch wurden für das Fest vorbereitet, das sind etwa 50 bis 60 Wildschweine. Dazu gibt es auf Wunsch Kartoffelprodukte der Perouser Landwirte. Tobias Fauser und sein Vater Rolf Vincon haben beobachtet, dass insgesamt die Wildschäden zurückgegangen seien. Sie vermuten, dass das auch mit der Trockenheit zu tun hat und die Tiere in kühlere Gebiete abwandern. Einen anderen Räuber aber haben sie jüngst „extrem häufig“ gesehen, die Rabenvögel. „Die picken in die frischen Kartoffeln und fressen Keimlinge von Mais und Soja.“ Dies sei eine relativ neue Entwicklung, die man beobachten müsse.