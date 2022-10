Ironman Hawaii Trotz Sauna: Die Hitze zieht den Stecker

In Hamburg hatte sich Melanie Altenbeck-Zorn in diesem Jahr für Hawaii qualifiziert. In 9:47,39 Stunden war sie dabei sogar Europameisterin der Altersklasse W 30 geworden. In der Vorbereitung auf den Jahreshöhepunkt versuchte sie sich an die zu erwartende Hitze zu gewöhnen. Nach Indoor-Einheiten auf dem Rad ging es danach schnurstracks für 20 bis 30 Minuten in die 90-Grad-Sauna. Beim Lauftraining musste sie allerdings kürzer treten. Wegen eines Insektenstichs hatte sich ihre Achillessehne entzündet. Immerhin: pünktlich zur Anreise nach Hawaii – drei Tage vor dem Start – waren die Beschwerden weg. „Beim Wettkampf war alles top“, freute sich Melanie Altenbeck-Zorn vom Team Silla Hopp in Murr.