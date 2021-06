Inzidenzwerte in Leonberg Die Stadt ist kein Corona-Hotspot

Die Lockerungen, die im ganzen Landkreis seit Monatsanfang in Kraft sind, gelten natürlich auch im Leonberger Stadtgebiet. Das bedeutet unter anderem, dass im Einzelhandel kein Schnelltest mehr nötig ist. Gäste in Restaurants, Lokalen oder Cafés müssen allerdings weiterhin einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorweisen, auch wenn sie im Freien Platz nehmen. Die Wirte sind gesetzlich verpflichtet, die Schnelltests ihrer Gäste zu kontrollieren. Teststationen gibt es mittlerweile in jeder Kommune.

Die Landesregierung hat am Donnerstag eine neue Corona-Verordnung vorgelegt, die am Montag, 7. Juni – abhängig vom Infektionsgeschehen – in Kraft tritt. In Kreisen mit Inzidenz unter 50 könnte dann die Testpflicht, unter anderem in der Außengastronomie, wegfallen. In dieser Woche ist der Test aber noch nötig.