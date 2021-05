Kreis Böblingen - Am 24. April hatte die Inzidenz im Kreis Böblingen ihren Höchstwert erreicht: Über 200 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner standen seinerzeit zu Buche. Doch seitdem sinkt die Zahl kontinuierlich, zeitweise gar im rasanten Tempo. Am Montagmorgen, 10. Mai, meldet das Böblinger Landratsamt einen Inzidenzwert von nur noch 100,3, das Landesgesundheitsamt dann am Abend sogar einen Wert von 92,4.