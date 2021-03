Inzidenz im Kreis Böblingen steigt Die freie Ladenöffnung ist am Donnerstag vorbei

Ministerium: Inzidenz ist wichtiges Kriterium

Das Gesundheitsministerium in Stuttgart kann sich für Bernhards Vorstoß jedoch nicht erwärmen. Dessen Sprecher Florian Mader gibt am Dienstagnachmittag bekannt: „Unsere Prüfung hat ergeben, dass insbesondere mit Blick auf die Inzidenzwerte von mehr als 50 ein Modellvorhaben für den Landkreis Böblingen nicht genehmigt werden kann.“

Die Ausnahmeregel in der Coronaverordnung habe nicht zum Ziel, die Inzidenzen außer Kraft zu setzen. Denn auch bei Probeläufen sei die Inzidenzlage ein wichtiges Kriterium, sagt der Ministeriumssprecher. Tübingen habe eine stabile Inzidenz weit unter 50 vorzuweisen und verfüge über positive Erfahrungen beim Einsatz von Schnelltests. Mader: „Dies ist eine gute Ausgangslage, um unter verschärften Bedingungen im Rahmen einer Erprobung aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.“

Cohn kritisiert Landrat

Grundsätzliches Lob für das Ziel des Landrats, doch Kritik an der Vorgehensweise kommt aus dem Leonberger Rathaus. „Jede Initiative, die unserem Handel hilft, ist willkommen“, erklärt Oberbürgermeister Martin Georg Cohn. Allerdings seien die Kommunen, die die Schnelltests maßgeblich zu organisieren hätten, nicht vorab informiert worden.

Lesen Sie hier: Leonberg startet Kampagne für lokalen Handel

„Wir sind am späten Montagnachmittag vom Landratsamt unterrichtet worden, dass angesichts der erhöhten Inzidenzwerte am Dienstag eine neue Allgemeinverfügung mit Beschränkungen erlassen wird“, sagt Cohn im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das Ansinnen, dass der Landkreis eine Modellregion werden will, haben wir nur durch Zufall am Abend auf der Homepage des Landratsamtes gesehen.“ Eine Vorlaufzeit, um wesentlich mehr Schnelltests zu organisieren, sei so aber keinesfalls gegeben.

Landrat: Mehr Ermessensspielraum zulassen

Dass die Zeit knapp ist, räumt auch der Landrat ein. „Mir geht es darum, den Gewerbetreibenden zu helfen“, erklärt Roland Bernhard im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Moment hätten Kreise und Städte nur die Chance, eine Anerkennung als Modellregion beim Sozialministerium zu beantragen, um eine Öffnung der Geschäfte ohne Einschränkung trotz einer Inzidenz über 50 zu ermöglichen.

Entsprechend enttäuscht ist er über die Absage aus Stuttgart: „Mit diesen Vorgaben kann kaum ein Landkreis noch einen solchen Antrag stellen.“ Doch aufgeben will der Landrat nicht: „Wir sind weiterhin bereit, bei Öffnungsszenarien modellhaft zur Verfügung zu stehen“, betont er. „Der Ermessensspielraum muss breiter sein und mehr Faktoren berücksichtigen. Der Einzelhandel ist kein erkennbarer Treiber des Infektionsgeschehens.“