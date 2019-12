Investitionen in Wimsheim Die Gemeinde hat 2020 einiges vor

Der mit 1,2 Millionen Euro größte Brocken im Investitionsprogramm 2020 ist die Erschließung von Teil 2 des Neubaugebiets Frischegrund. Die Gemeinde besitzt dort 28 Bauplätze, von denen sie aber pro Jahr nur drei bis fünf Stück an den Markt bringen möchte. Man wolle damit einen möglichen Druck auf die Kindertagesstätte und die Grundschule vermeiden, hieß es. Zur Zwischenfinanzierung soll möglicherweise ein Kredit aufgenommen werden. Ein ebenfalls großer Posten ist die rund 1,85 Millionen Euro teure Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, für die im kommenden Jahr 1 Million Euro eingeplant sind. Weiter hat die Gemeinde 800 000 Euro für Grunderwerb eingestellt. Und last but not least sind für den schier unendlich scheinenden Bau der neuen Ortsmitte 450 000 Euro vorgesehen. Zwar wurden in den vergangenen Jahren dafür immer wieder Gelder in die Haushaltspläne eingestellt, mit denen der Platz vor dem Rathaus sowie die Rathausstraße und die Kirchgasse gestaltet werden sollten. Doch weil sich das Projekt immer wieder verzögerte, müssen für 2020 noch einmal Mittel dafür ausgewiesen werden.