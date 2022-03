Investitionen im Strohgäu Sportstätten werden fit gemacht

GSV soll Reihenfolge selbst bestimmen

Die Tennisabteilung verwaltet und pflegt das neue Spielfeld. Mehrere Abteilungen haben sich zusammengetan, um die künftige Nutzung für diverse Sportarten – Volleyball, Handball, Soccer, Tennis – zu planen. Das Beachspielfeld vorrangig umzusetzen, „schien auch uns naheliegend, da hiervon wohl die meisten aus dem Verein profitieren“, sagte Sabine Waldenmaier für die Freien Wähler. Gleichwohl will die Fraktion, dass die GSV selbst bestimmt, in welcher Reihenfolge sie ihre Wünsche abarbeitet. Dies hatten die Freien Wähler in einem Antrag mit der CDU auch so formuliert. Die Gespräche mit dem Verein hätten stattgefunden, auch in Bezug auf die Finanzierung, sagte der Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU).