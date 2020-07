„Der Förderbescheid ermächtigt uns, die nötigen Bauleistungen in den weißen Flecken auszuschreiben“, erklärt ein Vertreter des Zweckverbands. Das beinhaltet das Verlegen von Leerrohren unter die Straße und das Einbringen von Glasfaserkabeln in diese Rohre. Bereits seit einigen Jahren nutzen Kommunen außerdem die Gelegenheit, wenn ohnehin Straßenarbeiten irgendwo anstehen, solche Leerrohre direkt mitzuverlegen. An diesen Stellen muss nun nur noch das Glasfaserkabel eingebracht werden.