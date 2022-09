Internationales „Leonberger“-Treffen Welpen und Routiniers aus ganz Europa

Wichtig für die Zucht

Die Clubschau des Deutschen Clubs für Leonberger Hunde, die alljährlich am letzten Wochenende im September in Leonberg abgehalten wird, fand am Sonntag statt. Sowohl bei der Weltmeisterschaft als auch bei der Clubschau werden die Tiere ab 9 Uhr in vier Ringen dem internationalen Richteteam zur Begutachtung vorgeführt. Die Sieger werden gegen 15.30 Uhr gekürt. Für Samstag waren bei Ausstellungsleiter Holger Munzlinger 192 und für Sonntag 198 Tiere gemeldet. Größtenteils sind es an beiden Tagen die gleichen Hunde, also warum zwei Ausstellungen? „Die IULH-Weltmeisterschaft ermöglicht es, neue Titel zu verleihen, zudem sind hier auch mehrere Kategorien an Welpen und Jungtieren zugelassen“, erläutert der Ausstellungsorganisator. Viele der hier und bei der Clubschau erworbenen Titel seien später wichtig, wenn es um eine mögliche Zucht geht.