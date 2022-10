Interkom in Leonberg Fachkräfte händeringend gesucht

Bei der Bandbreite an präsentierten Ausbildungsberufen müsste dies tatsächlich realisierbar sein. „Es ist ein händeringendes Suchen nach Fachkräften in unserem Landkreis“, gibt er zu bedenken. Auch auf der IHK- Seite analysiert der IHK-Fachkräftemonitor in den zwölf Regionen Baden-Württembergs den Mangel an Fachkräften in 93 Berufsgruppen und 19 Wirtschaftszweigen. Er stellt die Entwicklung von Angebot und Nachfrage auf dem Fachkräftearbeitsmarkt von 2007 bis 2035 anschaulich dar. Bereits in den kommenden 13 Jahren werden durchschnittlich pro Jahr über 397 000 Fachkräfte fehlen – ein großes Problem für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das Fachkräfteangebot schrumpft und altert. Kaum vorstellbar bei den vielen jungen Leuten, die durch die Halle wuseln. „Ich schau noch, ob es was für mich ist“, meint Stipo am Stand von Stahl Wäschereimaschinen. Nächstes Jahr hat er seinen Schulabschluss in der Tasche. Der 18-jährige Joseph ist seit eineinhalb Jahren in Deutschland, kommt ursprünglich aus Moldawien. Er interessiert sich für die Berufsbilder Polizei und Weber. In der Warteschlange bei der Polizei steht auch die 15-jährige Alezaee. „Viele haben gesagt, dass man mit Kopftuch nicht zur Polizei gehen kann“, erklärt sie und möchte dem vor Ort auf den Grund gehen. Den Beruf der Streifenpolizistin könnte sie sich gut vorstellen. „Damit ich den Leuten helfen kann“, meint sie noch, bevor sie als nächstes drankommt.