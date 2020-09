Interessante Ausstellungen im Strohgäu Von Zitronen und Klebeband

Es flirrt, es flimmert

Um beim Stichwort Dienstleistungen zu bleiben: Wenige Kilometer von Ditzingen entfernt, im Stadtteil Korntal von Korntal-Münchingen, lebt und arbeitet Lars Hauschild. Der 49-Jährige setzt auf das Produkt eines Berliner Geschäfts, das Klebeband. Im Baumarkt lässt er sich Platten aus Pappelholz zurechtschneiden. Und immer dann, wenn es sein Job erlaubt, der ihn oft ins Ausland führt, sitzt Hauschild im Keller seines Hauses neben der „uralten“ Werkbank und klebt die Streifen in der Regel symmetrisch auf das Pappelholz. Häufig wache er morgens mit einer Idee für ein Muster auf, das er zunächst mit Bleistift auf einem Blatt skizziert.

Lars Hauschilds Leidenschaft ist die konkrete Kunst, wobei er Kunst mit Klebeband (Tape Art) schafft. „Konkrete Kunst ist weder gegenständlich noch abstrakt“, sagt der Korntaler. Es gehe darum, mit Materialien, Farben und Formen zu experimentieren. „Die Wirkung auf den Betrachter ist auch Gegenstand der konkreten Kunst. Sie zielt auf die Wahrnehmung ab“, sagt Hauschild: Er müsse in der Kunst nichts suchen, sondern könne sie auf sich wirken lassen. Was dann passiert? Es flirrt, es flimmert. Die Streifen und Muster bewegen sich, nach vorne, nach hinten, verändern ihre Farbe, sehen aus, als wären sie schnurgerade und parallel angeordnet, was aber nicht immer der Fall ist. „Das Auge sieht ganz viel in dem Bild, je länger man es anschaut“, so Hauschild. Es fasziniere ihn aber nicht nur, wie das Gehirn funktioniert, es Dinge verarbeitet, mit optischer Täuschung umgeht, sondern auch, „was alles mit einem Alltagsgegenstand wie Klebeband möglich ist“.

Ölmalerei erwies sich als unpraktisch

Der 49-Jährige hat, erzählt er, einiges ausprobiert, ehe er vor fünf Jahren zum Klebeband kam. Etwa die Ölmalerei. Sie erwies sich aber als untauglich. „Wenn ich von einer Reise zurückkam, konnte ich oft nicht weiterarbeiten, weil das Bild schon trocken war oder noch nass“, sagt Hauschild. Die Kunst mit Klebeband hingegen bleibt so, wie er sie zurücklässt. Immer.

In der Heimat hat Lars Hauschild, Mitglied des Korntal-Münchinger Kunstvereins, nun zum ersten Mal in größerem Stil eine Einzelausstellung mit dem Titel. „Arte Concreta – Konkrete Kunst erleben“. Er betont, dass er Kunst nicht schaffe, um sie zu verkaufen. „Ich tue das für mich, zum Entspannen, zum Runterkommen“, sagt Hauschild. Gleichwohl hatte er einst vor, beruflich „etwas mit Kunst“ zu machen: Überzeugt davon, dass die Kunstakademie in Stuttgart ihn als Student aufnimmt, mietete der gebürtige Hechinger in der Landeshauptstadt eine Wohnung. Mit dem gewünschten Studium wurde es nichts, mit einer erneuten Bewerbung auch nicht. Letztlich studierte er in Stuttgart Politik, BWL und VWL. Er ist im internationalen Management tätig, die Kunst wurde zum Hobby. Doch die vielen Reisen haben für seine Leidenschaft durchaus einen Nutzen: Von den dortigen Künstlern lässt er sich gern inspirieren.

Termine Die Vernissage in Ditzingen ist an diesem Mittwoch, 16. September, 19 Uhr, vor dem Stadtmuseum. Die Schau öffnet bis 31. Januar dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr. Lars Hauschilds Werke sind in der Galerie 4/1 in Korntal am Sonntag, 20. September, von 14 bis 18 Uhr zu sehen, danach bis 11. Oktober samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist jeweils frei.