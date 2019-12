Integrationspreis für Leonberg Die globale Verantwortung fängt vor der Haustür an

„Mit dem dritten Preis in der Kategorie mittelgroße Kommunen und mit einem Preisgeld in Höhe von 1500 Euro wird Leonberg für das Veranstaltungsprogramm „bunt geht viel mehr“ ausgezeichnet. Als Laudator Stefan Wilhelmy, Bereichsleiter der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt den Preisgewinn ankündigt, ist die Freude der Leonberger Delegation um Undine Thiel vom Integrationsbüro im Amt für Jugend, Familie und Schule, riesengroß.