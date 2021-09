Integration durch Sport Gemeinsam Fußball spielen

Spende für Sportverein

Nach dem Training überreicht Christina Almert, in Anwesenheit einer Vertretung der Stadt, des SKV-Verantwortlichen Markus Scheu und der Sponsoren, einen Scheck über 500 Euro an den SKV Rutesheim für die nachhaltige Förderung der Kinder. Bei Interesse sind die teilnehmenden Kinder in der SKV-Jugend willkommen, um aktiv in der Gemeinschaft Sport zu treiben. Rutesheim -