Förderung für Feldwegesanierung

Teil des umfangreichen Programms ist auch die Sanierung der Feldwege, deren desolater Zustand in der Vergangenheit immer wieder Thema in der Stadt war. Anfang des Jahres hatte die Verwaltung dann eine frohe Botschaft ereilt: Für die Sanierung der Feldwege gehen etwas mehr als 225 000 Euro im Rahmen eines landesweiten Förderprogramms nach Weil der Stadt. Von den 21 begünstigten Kommunen hatte die Keplerstadt sogar die höchste Summe erhalten. „Was nicht für den Zustand unserer Feldwege spricht“, so Walter zu den Stadträten. Einige Feldwege wurden bereits saniert, nächstes Jahr geht es weiter. Dann sind etwa die Feldwege im Gewann Kappeläcker und Talacker Bach in Weil der Stadt oder im Gewann „Grund und Heide“ in Münklingen an der Reihe. Dafür sind rund 92 000 Euro Fördermittel eingeplant.