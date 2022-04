Inklusionstheater „alledabei“ Aschenputtel mit Witz und Fantasie

Gerade wird intensiv geprobt, denn in wenigen Wochen will die inklusive Theatergruppe im Theater im Spitalhof vor großem Publikum auftreten. Sie bilden damit den Schlusspunkt der Leonberger Theatertage, die vom 11. bis zum 22. Mai gehen.

Auftritte stärken Selbstbewusstsein

Elisabeth Kolofon ist nicht nur die Stückeschreiberin, sie leitet ihre Truppe bei der Probe sachte, aber bestimmt durch die vorgegebene Handlung. Dabei scheint jeder der Akteure genau die für ihn passende Rolle zu haben. „Ich überlege mir vorher, wer welche Rolle spielt“, erklärt sie. Sie schreibe ihre Stücke auf bestimmte Personen zu und „die sind schon so auf der Bühne, wie sie auch im Leben sind“, sagt sie mit einem Schmunzeln.

Durch die auf den Leib geschnittenen Rollen ist auch die Spielfreude der Darsteller unübersehbar, beispielsweise bei der lebhaften und selbstbewussten Sandra Pregitzer in der Rolle des Aschenputtels. „Vor Publikum kommen vor allem unsere Schauspieler mit Behinderung so richtig in Fahrt. Während andere oft mit Lampenfieber zu tun haben, genießen sie die Aufmerksamkeit.“ Solche Auftritte würden ihr Selbstbewusstsein stärken, weiß Elisabeth Kolofon aus Erfahrung. Ihr Sohn Sebastian ist als Prinz auch in der aktuellen Aufführung dabei.