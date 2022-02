Inklusion in Weil der Stadt Es kommt auf die Vernetzung an

Weil der Stadt - Was ist Inklusion? Was gehört dazu? Wie können Kommunen barrierefreier werden, Teilhabe fördern und auf diese Art Menschen mit Behinderung das alltägliche Leben in der Stadt erleichtern? Mit Fragen wie diesen setzen sich seit rund einem Jahr neun Kommunen des Landkreises Böblingen im Rahmen des Projektes „Kommunale Inklusionsvermittler“ auseinander. Auch Weil der Stadt macht mit. Insgesamt leben in der Keplerstadt rund 1460 Menschen mit einer Behinderung ab Grad 50.